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'da servis midibüsü devrildi

'da bir otomobille çarpışan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 yolcu yaralandı

Giriş Tarihi: 01.03.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 10:05
Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi

'da bir otomobile arkadan çarpan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi

Alınan bilgiye, Hal Yolu üzerinde seyir halindeki Deniz Özşafak'ın kullandığı 34 JJ 0754 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden 34 BKT 948 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerleri aşarak yolun kenarındaki boş alana devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan 11 yolcu yaralandı.

Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. nedeniyle Hal Yolu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi
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Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi
Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi
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