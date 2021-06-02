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Haberler Yaşam Bazı iPhone kullanıcıları şarjın hızlı azalmasından şikayetçi! iOS 14.6'dan sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 14:14

Bazı iPhone kullanıcıları şarjın hızlı azalmasından şikayetçi! 14.6'dan sonra ortaya çıktı!

bir süre önce 14.6 güncellemesini yayınladı. , bazı geliştirmeleri ve birkaç yenilik daha bu güncellemede yer alıyor. Ancak iOS 14.6'yı yükleyen bazı iPhone kullanıcıları, şarjın hızlı azaldığını söylüyor. Bu konu Apple destek forumları başta olmak üzere, sosyal medya ve birkaç yerde dile getirildi. İşte detaylar...

Bazı iPhone kullanıcıları şarjın hızlı azalmasından şikayetçi! iOS 14.6'dan sonra ortaya çıktı!

Görünüşe göre 14.6 güncellemesini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları pil sorunuyla karşı karşıya. destek topluluğunda bu konuyla ilgili mesajlar var. Sorunla karşı karşıya kalan tüketiciler, şarjın hızlı bittiğini belirtiyor.

Bazı iPhone kullanıcıları şarjın hızlı azalmasından şikayetçi! iOS 14.6'dan sonra ortaya çıktı!

Mesela bir kullanıcı mesajında, "iPhone 11'e sahibim. Güncellemeyi yükledikten sonra şarj sorunuyla karşılaştım. iPhone'nun şarjı gereğinden fazla hızlı şekilde azalıyor. Birçok ayarı kapattım, ama yine de sorunu çözemedim" yazmış.

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Bazı iPhone kullanıcıları şarjın hızlı azalmasından şikayetçi! iOS 14.6'dan sonra ortaya çıktı!

Başka bir tüketici ise iPhone 12 Pro'da bu sorunu yaşadığını ve şarjın dayanmadığını vurgulamış.

Bazı iPhone kullanıcıları şarjın hızlı azalmasından şikayetçi! iOS 14.6'dan sonra ortaya çıktı!

14.6'la birlikte ortaya çıkan sorun belirli bir modele özgün değil. Farklı modellere sahip tüketicilerin de şikayetleri var.

Bazı iPhone kullanıcıları şarjın hızlı azalmasından şikayetçi! iOS 14.6'dan sonra ortaya çıktı!

konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Şirket bir yandan WWDC 2021 için son hazırlıkları yaparken, diğer yandan da 14.7'yi test ediyor. Belki önümüzdeki günlerde iOS 14.6.1 güncellemesi de çıkabilir.

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