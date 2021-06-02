HaberlerYaşamBazı iPhone kullanıcıları şarjın hızlı azalmasından şikayetçi! iOS 14.6'dan sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 14:13Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 14:14
Bazı iPhone kullanıcıları şarjın hızlı azalmasından şikayetçi! iOS 14.6'dan sonra ortaya çıktı!
Apple bir süre önce iOS 14.6 güncellemesini yayınladı. Apple Card Family, bazı AirTag geliştirmeleri ve birkaç yenilik daha bu güncellemede yer alıyor. Ancak iOS 14.6'yı yükleyen bazı iPhone kullanıcıları, şarjın hızlı azaldığını söylüyor. Bu konu Apple destek forumları başta olmak üzere, sosyal medya ve birkaç yerde dile getirildi. İşte detaylar...