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Bebeğinin öldüğünü fark etmemişti: Tüyler ürperten detay! Çöp poşeti içinde...
Giriş Tarihi: 13.04.2023 16:47
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
16:49
Bebeğinin öldüğünü fark etmemişti: Tüyler ürperten detay! Çöp poşeti içinde...
Kan donduran olay 8 Nisan günü Adana'da meydana gelmişti. 30 yaşındaki Ayşegül Talay, anahtarını evde unuttuğu gerekçesiyle itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekipler, 2 aylık Mehtap bebeğin cesediyle karşılaştı. Tüyler ürperten olayda bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Mehtap bebek çöp poşeti içinde...