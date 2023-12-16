BEDAŞ uyardı: İstanbul’da bugün 20 ilçe karanlıklara gömülecek! Tedbirli olmakta fayda var

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.