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Haberler Yaşam BEDAŞ uyardı: İstanbul’da bugün 20 ilçe karanlıklara gömülecek! Tedbirli olmakta fayda var
Giriş Tarihi: 16.12.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 09:52

BEDAŞ uyardı: İstanbul’da bugün 20 ilçe karanlıklara gömülecek! Tedbirli olmakta fayda var

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.(BEDAŞ) İstanbulluları uyardı. Resmi internet sitesi üzerinden bugün 16 Aralık Cumartesi günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Avrupa yakası karanlığa gömülecek. Avrupa yakasında Bağcılar, Esenyurt, Fatih gibi kalabalık ilçeleri bu cumartesi günü sıkıntı bekliyor.

BEDAŞ uyardı: İstanbul’da bugün 20 ilçe karanlıklara gömülecek! Tedbirli olmakta fayda var

Bazı ilçelerde 8 saatten uzun sürecek bu planlı kesintiyi BEDAŞ sitesinde duyurdu. Avrupa Yakası vatandaşlarının zor bir hafta sonu geçireceği belli oldu. Olumsuz hava şartlarına bir de elektrik kesintisi ekleniyor. Avrupa Yakası vatandaşlarının fenerlerini ve mumlarını bulundurması gerekiyor.

BEDAŞ uyardı: İstanbul’da bugün 20 ilçe karanlıklara gömülecek! Tedbirli olmakta fayda var

Kesintisinin gerçekleşeceği ilçeler şöyle:

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BEDAŞ uyardı: İstanbul’da bugün 20 ilçe karanlıklara gömülecek! Tedbirli olmakta fayda var

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk / TAYAKADIN mah FİKRET BEY sk bölgelerinde 15/12/2023 01:00:00 - 15/12/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ uyardı: İstanbul’da bugün 20 ilçe karanlıklara gömülecek! Tedbirli olmakta fayda var

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 15/12/2023 00:00:00 - 15/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ uyardı: İstanbul’da bugün 20 ilçe karanlıklara gömülecek! Tedbirli olmakta fayda var

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 15., ZÜMRÜT sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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