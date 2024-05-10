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Bedavaya toplayıp 200 TL'ye kapış kapış satıyorlar... Poşetini alan toplamaya koşuyor! 1 günde 150 kilo...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:36
Bedavaya toplayıp 200 TL'ye kapış kapış satıyorlar... Poşetini alan toplamaya koşuyor! 1 günde 150 kilo...
Yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle birlikte yolculuk başladı. Yükseklerde yetişen şifalı bitkilere ulaşmak isteyenler bedavaya topladıkları doğanın nimetlerini il ve ilçe merkezlerinde alıcısı ile buluşturuyor. Batman'ın Sason ilçesinde de bölge halkı tarafından 'yayla muzu' olarak bilinen bitkiye ilgi yoğun. Birçok hastalığa iyi geldiği yönünde bilgiler bulunan bitki günde tam 150 kilo toplanırken kilosu 200 TL'ye alıcı buluyor.