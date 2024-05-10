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Haberler Yaşam Bedavaya toplayıp 200 TL'ye kapış kapış satıyorlar... Poşetini alan toplamaya koşuyor! 1 günde 150 kilo...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:36

Bedavaya toplayıp 200 TL'ye kapış kapış satıyorlar... Poşetini alan toplamaya koşuyor! 1 günde 150 kilo...

Yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle birlikte yolculuk başladı. Yükseklerde yetişen şifalı bitkilere ulaşmak isteyenler bedavaya topladıkları doğanın nimetlerini il ve ilçe merkezlerinde alıcısı ile buluşturuyor. Batman'ın Sason ilçesinde de bölge halkı tarafından 'yayla muzu' olarak bilinen bitkiye ilgi yoğun. Birçok hastalığa iyi geldiği yönünde bilgiler bulunan bitki günde tam 150 kilo toplanırken kilosu 200 TL'ye alıcı buluyor.

Bedavaya toplayıp 200 TL’ye kapış kapış satıyorlar... Poşetini alan toplamaya koşuyor! 1 günde 150 kilo...

Farklı ağızlarda uçkun, ışgın gibi söylemlerle adlandırılan ışkın otu; lösemi için de sık sık gündeme gelmesiyle birlikte birçok hastalığa faydası ile biliniyor. Batman'dan Adıyaman'a pek çok şehirde yüksek dağlardan toplanan ot tezgahlarda yerini aldı.

Bedavaya toplayıp 200 TL’ye kapış kapış satıyorlar... Poşetini alan toplamaya koşuyor! 1 günde 150 kilo...

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde ortaya çıkan kuzu kulağıgiller familyasında yer alan ışkın otu, bölge halkı tarafından kiviye benzeyen ekşimsi tadı ve soyulma biçimi ile 'yayla muzu' olarak adlandırılıyor.

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Bedavaya toplayıp 200 TL’ye kapış kapış satıyorlar... Poşetini alan toplamaya koşuyor! 1 günde 150 kilo...

Şifalı bitki pek çok hastalığa deva olması için kullanıldığı gibi birçok köy için de gelir kaynağı oldu.

Bedavaya toplayıp 200 TL’ye kapış kapış satıyorlar... Poşetini alan toplamaya koşuyor! 1 günde 150 kilo...

Batman'ın Sason ilçesinde sabahın erken saatlerinde dağlardan kopardığı bitkileri ilçe merkezine getiren vatandaşlar, aile geçimini buradan sağlıyor.

Bedavaya toplayıp 200 TL’ye kapış kapış satıyorlar... Poşetini alan toplamaya koşuyor! 1 günde 150 kilo...

KALP, TANSİYON, ŞEKER...

İHA'ya konuşan bölge vatandaşı Zülküf Ebinç, "Bir çok hastalığa ilaç olduğunu biliyoruz. Başta kalp rahatsızlığı olmak üzere tansiyon rahatsızlığı ve şeker hastalığına ilaçtır." Dediği ışkın bitkisinden geçimlerini sağladıklarını aktarıyor.

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