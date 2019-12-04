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  • Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Bedeli ağır oldu! yavrularına çok yaklaşınca...

Filler ve bufalolar vahşi doğada birbiriyle sık sık karşı karşıya gelen canlılardan ikisi. Bufaloların kimi zaman fillerle fazla yakınlaşmaları sonunda çok sert karşılaşmaları doğuruyor. Fillerin de fazlasıyla asabi canlılar olduğu da biliniyor. Bu kez yavru fillerin etrafında dolaşan bir bufaloydu. Bir süre etraflarında dolandı ve anne filleri tedirgin etti. Bu durumun sonucu da kendisi açısından çok ağır oldu. Anne filin ölümcül darbeleri anbean görüntülenirken doğanın vahşi yüzünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 09:26
Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Vahşi doğada korkunç anlar böyle görüntülendi!

Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Yavrulara yaklaşan bufaloyu böyle fark ettiler!

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Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Daha sonra bir yetişkin saldırıya geçti.

Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Bufaloyu boynuzlarıyla fırlattı!

Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Bu acımasızca saldırı son olmadı!

Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Yere düşen bu sefer başka bir saldırıyla karşı karşıyaydı.

Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Onu yerde adeta ezip geçti!

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