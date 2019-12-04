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Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Bedeli ağır oldu! Bufalo fil yavrularına çok yaklaşınca...

Filler ve bufalolar vahşi doğada birbiriyle sık sık karşı karşıya gelen canlılardan ikisi. Bufaloların kimi zaman fillerle fazla yakınlaşmaları sonunda çok sert karşılaşmaları doğuruyor. Fillerin de fazlasıyla asabi canlılar olduğu da biliniyor. Bu kez yavru fillerin etrafında dolaşan bir bufaloydu. Bir süre etraflarında dolandı ve anne filleri tedirgin etti. Bu durumun sonucu da kendisi açısından çok ağır oldu. Anne filin ölümcül darbeleri anbean görüntülenirken doğanın vahşi yüzünü de bir kez daha gözler önüne serdi.