Bedelli askerlik 2022 ücreti: MSB Ocak ayı Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

Bugün açıklanacak olan yeni memur maaş zammı ile birlikte gözler 2022 bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bilindiği üzere Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından bu askerlik sisteminde hesaplamaların memurların maaşlarına göre 6 ayda bir değişeceği bildirilmişti. Vatani görevini yerine getirmek isteyen milyonlarca genç yeni ücretlerle ilgili olarak "2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Bedelli askerlik ücreti son dakika gelişmeleri ve detaylar...