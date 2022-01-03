Bedelli askerlik 2022 ücreti: MSB Ocak ayı Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK 2022 ÜCRETİ

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25.48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22.48 olarak şekillendi.

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için memur maaş katsayısı 0.165786 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti ise 40.000 x 6 x 0.165786 formülünden 39.788,64 TL olarak hesaplanır.