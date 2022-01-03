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Haberler Yaşam Bedelli askerlik 2022 ücreti: MSB Ocak ayı Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:25

Bedelli askerlik 2022 ücreti: MSB Ocak ayı Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

Bugün açıklanacak olan yeni memur maaş zammı ile birlikte gözler 2022 bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bilindiği üzere Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından bu askerlik sisteminde hesaplamaların memurların maaşlarına göre 6 ayda bir değişeceği bildirilmişti. Vatani görevini yerine getirmek isteyen milyonlarca genç yeni ücretlerle ilgili olarak "2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Bedelli askerlik ücreti son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Bedelli askerlik 2022 ücreti: MSB Ocak ayı Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

Vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan adaylar bedelli askerlik ücreti ile ilgili son gelişmelerini yakından takip ediyor. Bugün açıklanacak olan memur maaş zammıyla beraber bu ücrette de değişiklik yaşanacak. Hal böyleyken ise konuyla ilgili olarak "2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki sorular sabah saatleriyle beraber gündeme taşındı. Milyonlarca kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar, belli oldu mu, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...

Bedelli askerlik 2022 ücreti: MSB Ocak ayı Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK 2022 ÜCRETİ

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25.48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22.48 olarak şekillendi.

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirlenir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için memur maaş katsayısı 0.165786 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti ise 40.000 x 6 x 0.165786 formülünden 39.788,64 TL olarak hesaplanır.

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Bedelli askerlik 2022 ücreti: MSB Ocak ayı Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için ise askerlik ücreti için 4.402,27 Euro olarak belirlenmiştir.

Bedelli askerlik 2022 ücreti: MSB Ocak ayı Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

Bedelli askerlik uygulamasından, askerlik yaşına gelmiş ve askerlik yapmasına engel bir durum bulunmayan tüm askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabilmektedir. Böylece, bedelli askerlik yaş sınırı artık ortadan kaldırılmıştır.

Bedelli askerlik 2022 ücreti: MSB Ocak ayı Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

Bedelli askerlikten, askerlik çağına gelmiş, askerliğini yapmasına engel bir sağlık sorunu bulunmayan, bakaya durumunda olmayan, yoklama tarihi itibariyle yoklama kaçağı durumuna düşmeyen askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabilir. Bu koşulları sağlayan ve Kanun ile belirlenen hesaplama usulüne göre belirlenen bedelli askerlik ücretini ödeyen kişiler, bedelli askerlik uygulaması kapsamında 1 aylık temel askerlik eğitimini almak üzere silah altına alınırlar. Bu temel eğitim tamamlandıktan sonra ise yükümlüler vatan hizmeti olan askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılırlar.

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