Bedelli askerlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bedelli askerlik ücret ödemesi son gün ne zaman?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

31 Aralık'a kadar başvurularını gerçekleştirecek bedelli adayları 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar 37 bin 70 lira 64 kuruş olan bedeli ödeyecekler.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda yer alan maddeler şöyle:

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar ödenmesini kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. Yükümlülerin 31 Aralık 2020 (dahil) saat 18.00'e kadar ödeyecekleri bedel 37.070,64 TL'dir.

d. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım

Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

e. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

f. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

g. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir.

2. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.