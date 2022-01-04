Bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik ücreti son dakika açıklanıyor!

BEDELLİ ASKERLİK 2022 ÜCRETİ

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25.48, Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22.48 olarak şekillendi.

Bedelli askerlik 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya kadar yükseldi.

Henüz 2022 ücretleri açıklanmadı.