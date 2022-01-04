HaberlerYaşamBedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik ücreti son dakika açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 04.01.2022 11:00Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 11:00
Bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik ücreti son dakika açıklanıyor!
Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş, memur zamlarının belli olmasıyla beraber 2022 bedelli askerlik ücreti araştırmasına çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından bu askerlik sisteminde ücretlere memurların maaşlarına göre 6 ayda bir zam geleceği bildirildi. "2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de sabah saatleriyle birlikte gündeme taşındı. Bilindiği üzere bu ücret 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya kadar yükselmişti. Peki, 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...