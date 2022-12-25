Haberler Yaşam Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, tahminler neler?

Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:28

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, tahminler neler?

Asgari ücrete zam gelmesinden sonra birçok vatandaş, bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt aradı. Asgari ücrete yüzde 54 oranında zam yapılıp 8506 TL'ye yükseltildi. Bedelli askerlik ücreti 2023, memur zammına orantılı bir şekilde ilerliyor. Bu bağlamda Aralık enflasyon oranı açıklandıktan sonra yeni memur maaşı belli olacak. Bedelli askerlik ücreti tahminleri bu sebeple sürekli olarak sosyal medyada yapılıyor. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…