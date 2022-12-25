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Haberler Yaşam Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, tahminler neler?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:28

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, tahminler neler?

Asgari ücrete zam gelmesinden sonra birçok vatandaş, bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt aradı. Asgari ücrete yüzde 54 oranında zam yapılıp 8506 TL'ye yükseltildi. Bedelli askerlik ücreti 2023, memur zammına orantılı bir şekilde ilerliyor. Bu bağlamda Aralık enflasyon oranı açıklandıktan sonra yeni memur maaşı belli olacak. Bedelli askerlik ücreti tahminleri bu sebeple sürekli olarak sosyal medyada yapılıyor. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, tahminler neler?

Bedelli askerlik ücreti tahminleri sıklıkla yapılıyor. 6 aylık TÜİK enflasyon oranlarına göre memur zammı belirleniyor. Bedelli askerlik 2023 de yeni gelecek memur zammına endekslidir. Bu noktada 2023 bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak sorusu yanıt arıyor. İşte bedelli askerlik ücreti 2023 hakkında detaylar

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, tahminler neler?

2023 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, tahminler neler?

BEDELLİ ASKERLİK 2023 ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, bedelli askerlik ücreti TÜİK enflasyon oranları açıklanması ve daha sonra gelecek memur zammına göre belli olacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, tahminler neler?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

Bu rakamların açıklanmasının ardından memur maaş zammı da netleşecek.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak, tahminler neler?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2023

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.

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