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Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:22

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti 2024, Temmuz ayıyla birlikte güncellenecek. TÜİK'in yayınladığı 6 aylık enflasyon verileri ışığında değişecek olan Bedelli Askerlik Ücreti, halihazırda 182 bin 609 TL'ydi. Mevcut tutar üzerinden askerliğini yapmak isteyen adayların, 28 Haziran tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyordu. Peki, Güncel Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu? İşte Temmuz ayı Bedelli Askerlik Ücreti tahmini…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu?

Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen binlerce aday, 'Güncel Bedelli Askerlik Ücreti 2024' için araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Bedelli Askerlik ücretinde artış enflasyon oranına göre yapılıyor. Temmuz ayıyla birlikte ise güncel bedelli askerlik fiyatları geçerli olacak. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu? İşte Temmuz ayı bedelli askerlik rakamları…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği ifade edildi.

Şu anda güncel Bedelli Askerlik tutarı 182 bin 609 TL.

Peki, Temmuz ayıyla birlikte bedelli askerlik ne kadar olacak?

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu?

TÜİK tarafından 3 Temmuz günü açıklanacak enflasyon rakamları ile ara dönem emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Böylece yeni bedelli ücretleri de belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu?

Her 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kere artış gösteren Bedelli Askerlik Ücreti, Temmuz ayıyla birlikte güncellenecek.

Bedelli Askerlik görevini 182 bin 609 TL üzerinden yapmak isteyenlerin, 28 Haziran'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyordu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli Askerlik Ücreti'nin Temmuz ayında yaşanacak artışla birlikte 215 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

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