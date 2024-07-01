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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
09:22
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu?
Bedelli askerlik ücreti 2024, Temmuz ayıyla birlikte güncellenecek. TÜİK'in yayınladığı 6 aylık enflasyon verileri ışığında değişecek olan Bedelli Askerlik Ücreti, halihazırda 182 bin 609 TL'ydi. Mevcut tutar üzerinden askerliğini yapmak isteyen adayların, 28 Haziran tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyordu. Peki, Güncel Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu? İşte Temmuz ayı Bedelli Askerlik Ücreti tahmini…