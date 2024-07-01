BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu?

Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen binlerce aday, 'Güncel Bedelli Askerlik Ücreti 2024' için araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Bedelli Askerlik ücretinde artış enflasyon oranına göre yapılıyor. Temmuz ayıyla birlikte ise güncel bedelli askerlik fiyatları geçerli olacak. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, zamlı rakam belli oldu mu? İşte Temmuz ayı bedelli askerlik rakamları…