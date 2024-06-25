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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? MSB'den açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:50
Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz milyonlarca asker adayı tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bu ücret her yıl 2 kez memur aylık katsayısına göre artıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak tutarı merak edenler "''Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?'' sorularına yanıt aranıyor. 2024 yılı başında yüzde 49,25'lik artış ile bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 lira olarak belirlenmişti. Peki, Temmuz zammı ile 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, nasıl hesaplanır? İşte detaylar…