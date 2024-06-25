BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? MSB’den açıklama geldi!

Bedelli askerlik ücreti 2024 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bu ücret Temmuz memur maaş zammı ile yeniden belirlenecek. Bu noktada tüm gözler yılın son verisi olan Haziran enflasyon oranına çevrilmiş durumda. 28 Haziran tarihine kadar 182 bin 608 lira olan mevcut tarifeden yararlanmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki; Temmuz zammı ile bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2024 yeni bedelli askerlik ücreti hesaplama ve tüm detaylar…