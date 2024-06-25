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Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? MSB'den açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:50

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? MSB'den açıklama geldi!

Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz milyonlarca asker adayı tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bu ücret her yıl 2 kez memur aylık katsayısına göre artıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak tutarı merak edenler "''Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?'' sorularına yanıt aranıyor. 2024 yılı başında yüzde 49,25'lik artış ile bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 lira olarak belirlenmişti. Peki, Temmuz zammı ile 2024 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? MSB’den açıklama geldi!

Bedelli askerlik ücreti 2024 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bu ücret Temmuz memur maaş zammı ile yeniden belirlenecek. Bu noktada tüm gözler yılın son verisi olan Haziran enflasyon oranına çevrilmiş durumda. 28 Haziran tarihine kadar 182 bin 608 lira olan mevcut tarifeden yararlanmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki; Temmuz zammı ile bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2024 yeni bedelli askerlik ücreti hesaplama ve tüm detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? MSB’den açıklama geldi!

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti her yıl 2 kez artıyor. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısına göre belirleniyor.

TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelecek.

Memur zammı ile bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? MSB’den açıklama geldi!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
2024 yılı başında yüzde 49,25'lik artış ile bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükselmişti.

2024 yılı yeni bedelli askerlik ücreti 3 Temmuz tarihinde enflasyon farkının açıklanmasının ardından netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? MSB’den açıklama geldi!

MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLAMASI
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 || MSB Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar olacak, kaç TL? MSB’den açıklama geldi!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik ücreti belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

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