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Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:31

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI TEMMUZ 2024 belli oluyor! Yeni bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli ve memurun maaş artışını belirleyecek zam oranı pek çok kalem üzerinde etkili olacak. Bedelli askerlik de o alanlar arasında yer alıyor. Askerliklerini bedelli olarak tercih edecek adaylar yeni rakamı bekliyor. Son zamda 180 binin üzerine çıkan ücret için araştırmalar hız kazandı. Bedelli askerlik ücreti 2024 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak rakam ortaya çıkıyor. Peki; zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu? İşte, detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI TEMMUZ 2024 belli oluyor! Yeni bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti 2024 temmuz zammı hesapları başlıyor. Ocak ayında 182.609,04 TL olarak belirlenen askerlik bedeli memur zammıyla birlikte yeniden değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yürütülen süreçte yeni rakamları bekleyenler başvurularını yapmaya hazırlanıyor. Peki; yeni bedelli askerlik ne kadar, kaç TL, açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI TEMMUZ 2024 belli oluyor! Yeni bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü (bugün) 10.00 itibarıyla açıklanan haziran enflasyonu 6 aylık oranlarda son veri olacak. 6 aylık rakamlar memur ve emeklinin zam oranını belirleyecek.

Memur aylık katsayısı ile bedelli askerlik ücreti de değişecek.

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BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI TEMMUZ 2024 belli oluyor! Yeni bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DEĞİŞİYOR!

Ocak zammı sonrası değişen bedelli askerlik yapacaklardan alınacak ücret 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için 182.609,04 TL olarak belirlenmişti.

Temmuz zammı ile rakam yeniden belirleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI TEMMUZ 2024 belli oluyor! Yeni bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?

ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak askerliğin bedel ücreti henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI TEMMUZ 2024 belli oluyor! Yeni bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

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