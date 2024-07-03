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BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI TEMMUZ 2024 belli oluyor! Yeni bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
08:31
BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI TEMMUZ 2024 belli oluyor! Yeni bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli ve memurun maaş artışını belirleyecek zam oranı pek çok kalem üzerinde etkili olacak. Bedelli askerlik de o alanlar arasında yer alıyor. Askerliklerini bedelli olarak tercih edecek adaylar yeni rakamı bekliyor. Son zamda 180 binin üzerine çıkan ücret için araştırmalar hız kazandı. Bedelli askerlik ücreti 2024 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak rakam ortaya çıkıyor. Peki; zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu? İşte, detaylar...