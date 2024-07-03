BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI TEMMUZ 2024 belli oluyor! Yeni bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?

ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayından itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak askerliğin bedel ücreti henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.