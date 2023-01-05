Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika gelişmeleri asker adayları tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 16,47 olmuştu. Ek zam açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası memur zammı ile birlikte değişen bedelli askerlik fiyatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatani görevini bedel ödeyerek kısa sürede tamamlamak isteyen kişiler, "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2023 Bedelli askerlik ücreti hesaplama ve tüm merak edilenler.