BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: “Memur zammı belli oluyor!” 2025'te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR OLACAK?

2024 Temmuz zammı ile memurlara yüzde 19,31'lik zam yapılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükseldi.

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile güncellenecek. Son enflasyon verisinin 3 Ocak tarihinde açıklanmasının ardından yeni ücret netleşecek. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.