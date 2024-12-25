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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: “Memur zammı belli oluyor!” 2025'te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
15:52
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: “Memur zammı belli oluyor!” 2025'te bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 2025 zammı hesaplama sorgulanmaya başladı. Memur maaşına yılda iki kez yapılan güncellemeyle birlikte birçok kalemde değişiklik yaşanıyor. Bunlardan biri de askerlik ücreti oluyor. Mevcutta 217.871,04 TL olan ödemeler için gelecek yıl ücretleri takip ediliyor. Yeni yılda MSB tarafından açıklanan rakamlara göre vatani vazifesini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından hesaplara aktarılacak. Peki 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar, ne zaman belli olacak?