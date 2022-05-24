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Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 08:15

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti, dün akşam gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan'dan gelen yoklama kaçağı vatandaşlara bedelli askerlik müjdesi sonrası gündeme geldi. Buna göre bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi değişti. Bu son dakika haberiyle birlikte binlerce vatandaş bedelli askerlik ücreti ne kadar? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte cevaplar…

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Dün akşam gerçekleşen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz." Diyerek müjdeyi duyurdu. Hemen ardından bedelli askerlik ücreti gündemdeki yerini aldı. Yüz binlerce vatandaşın beklediği af çıkınca bedelli askerlik ücreti ne kadar? Sorusu yeniden sorgulanmaya başladı. Peki, Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar…

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

YÜZ BİNLERCE VATANDAŞA MÜJDE!

Daha önce bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı kabine toplantısı sonrası açıklamasında yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için müjdeyi duyurdu.

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Buna göre artık bu vatandaşlar da vatani görevlerini yerine getirebilmek için bedelli askerlikten faydalanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz." Dedi.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yılın başında belirlenen ücrete göre 2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

YOKLAMA KAÇAKLARI İÇİN ÜCRET FARK EDECEK Mİ?

Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Sorusu bedelli askerlik ücretinin yoklama kaçakları için fark edip etmeyeceği yönünde soruluyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmese de aynı ücret üzerinden değerlendirileceği düşünülüyor.

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