Haberler Yaşam Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 08:15

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti, dün akşam gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan'dan gelen yoklama kaçağı vatandaşlara bedelli askerlik müjdesi sonrası gündeme geldi. Buna göre bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi değişti. Bu son dakika haberiyle birlikte binlerce vatandaş bedelli askerlik ücreti ne kadar? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte cevaplar…