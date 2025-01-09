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Haberler Yaşam Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB duyurdu! 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:26

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB duyurdu! 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

2025 yılı için geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklama ile netleşti. Milyonlarca vatandaşın beklediği haber, memur maaşlarının belirlenmesinde etkili olan aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranları, memur maaşlarının yanı sıra bedelli askerlik ücretinin de yeniden belirlenmesini sağlıyor. Peki, 2025 yılı için belirlenen bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB duyurdu! 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, askerlik görevini bedelli olarak tamamlamak isteyenlerin merakla beklediği bir konu haline gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda, yeni bedelli askerlik ücreti belirlendi. Ücret, memur maaş katsayısındaki artışa göre sabitlenerek, Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Peki, 2025 yılı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, ayrıntılar...

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB duyurdu! 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2025 Ocak ayından itibaren gerçeli oalcak bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 TL oldu.

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB duyurdu! 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

MSB DUYURDU!
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,

7 Ocak'tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB duyurdu! 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ:

(Ocak - Temmuz)
• 2019: 31.343 TL - 33.230 TL
• 2020: 35.054 TL - 37.070 TL
• 2021: 39.788 TL - 43.151 TL
• 2022: 56.506 TL - 80.064 TL
• 2023: 104.084 TL - 122.351 TL
• 2024: 182.609 TL - 217.871 TL
• 2025: 243.013 TL

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB duyurdu! 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu, Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılabilir. Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

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