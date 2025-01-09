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Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB duyurdu! 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:26
Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB duyurdu! 2025 Ocak yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
2025 yılı için geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklama ile netleşti. Milyonlarca vatandaşın beklediği haber, memur maaşlarının belirlenmesinde etkili olan aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranları, memur maaşlarının yanı sıra bedelli askerlik ücretinin de yeniden belirlenmesini sağlıyor. Peki, 2025 yılı için belirlenen bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?