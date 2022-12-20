Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

Bedelli askerlik 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Her 6 ayda bir memur zammı ile birlikte bedelli askerlik ücreti de yenileniyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı gerçekleştirilirken vatandaşlar da bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL? sorusu yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı sitesi tarafından 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bedelli askerlik ücreti 2023 bildirilecek. Bu sırada bedelli askerlik hesaplama ekranı ile yeni bedelli askerlik ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte detaylar…