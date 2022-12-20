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Haberler Yaşam Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 15:27

Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

Bedelli askerlik 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Her 6 ayda bir memur zammı ile birlikte bedelli askerlik ücreti de yenileniyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı gerçekleştirilirken vatandaşlar da bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL? sorusu yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı sitesi tarafından 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bedelli askerlik ücreti 2023 bildirilecek. Bu sırada bedelli askerlik hesaplama ekranı ile yeni bedelli askerlik ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Peki, bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte detaylar…

Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, 31 Aralık 2022 tarihine kadar 80 bin TL'ye bedelli askerlik yapılıyor. Her 6 ayda bir bedelli askerlik hesaplama ekranı üzerinden yeni fiyatlandırma yapılıyor. Peki, bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu? İşte detaylar…

Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.

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Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, bedelli askerlik ücreti TÜİK enflasyon oranları açıklanması ve daha sonra gelecek ek zam ile belli olacak.

Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2022

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.

Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir. Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün olabilmektedir.

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