Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu, kaç TL? Yeni Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL sorusu yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, 31 Aralık 2022 tarihine kadar 80 bin TL'ye bedelli askerlik yapılıyor. Her 6 ayda bir bedelli askerlik hesaplama ekranı üzerinden yeni fiyatlandırma yapılıyor. Peki, bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu? İşte detaylar…