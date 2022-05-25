Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

BAKAYA GENÇLERE BEDELLİ MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAYA- YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA KALANLAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

Daha önce bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı kabine toplantısı sonrası açıklamasında yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için müjdeyi duyurdu.

Buna göre artık bu vatandaşlar da vatani görevlerini yerine getirebilmek için bedelli askerlikten faydalanabilecek.

Açıklama şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz."