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Haberler Yaşam Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 12:37

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Askere gitmek için gün sayan vatandaşlar bedelli askerlik ücretleri için araştırma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yoklama kaçakları için bedelli askerlik yolunun açıldığını duyuran Başkan Erdoğan, açık cezaevlerinde Kovid-19 izinlerinin de uzatıldığını ifade etti. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Yakın zamanda bedelli yapmaya hazırlanan adaylar için Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ''Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanırken heyecanlandıran açıklamaya yer verdi. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.

Yoklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

Yoklama kaçakları, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmidört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

BAKAYA GENÇLERE BEDELLİ MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAYA- YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA KALANLAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

Daha önce bedelli askerlik başvuru şartları arasında yer alan "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı kabine toplantısı sonrası açıklamasında yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için müjdeyi duyurdu.

Buna göre artık bu vatandaşlar da vatani görevlerini yerine getirebilmek için bedelli askerlikten faydalanabilecek.

Açıklama şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz."

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?
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