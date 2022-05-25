Askere gitmek için gün sayan vatandaşlar bedelli askerlik ücretleri için araştırma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 2022 bedelli askerlik ücretini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yoklama kaçakları için bedelli askerlik yolunun açıldığını duyuran Başkan Erdoğan, açık cezaevlerinde Kovid-19 izinlerinin de uzatıldığını ifade etti. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yoklama kaçağı bakaya kalanların bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?