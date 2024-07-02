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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
13:15
Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz zammı gündemde. Askeralma Kanunu'nda da belirtildiği gibi bedelli askerlik ücreti, güncel memur aylık katsayısı ile belirleniyor. Bu hesaplama ise ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez tekrarlanıyor. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 182.609,04 TL olmuştu. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar, belli oldu mu? İşte, 2024 Temmuz bedeli askerlik ücreti ayrıntıları!