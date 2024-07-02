BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NETLEŞİYOR 2024 TEMMUZ || Bedelli askerlik ücreti ne kadar, belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu gündemde! TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekli ve memur zammı temmuz ayı için netleşecek ve memur zammının netleşmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretinde yeni fiyatlandırma belli olacak. Peki, Temmuz 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, belli oldu mu?