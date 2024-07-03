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Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 10:52

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz zammı gündemde. Askeralma Kanunu'nda da belirtildiği gibi bedelli askerlik ücreti, güncel memur aylık katsayısı ile belirleniyor. Bu hesaplama ise ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez tekrarlanıyor. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 182.609,04 TL olmuştu. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, 2024 Temmuz bedeli askerlik ücreti ayrıntıları!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusu gündemde! TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekli ve memur zammı temmuz ayı için değişti ve memur zammının netleşmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretinde yeni fiyatlandırma belli oldu. Peki, Temmuz 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Her yıl 2 kez artan bedelli askerlik ücreti için temmuz zammı 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü belli oldu.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

MSB HATIRLATMADA BULUNMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerliğe 1 Temmuz'da zam geleceğini hatırlatıp mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyenlerin 28 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlamasını istedi. Bedelli askerlik ücretleriyle ilgili hatırlatmada bulunan bakanlık şu ifadeleri kullanmıştı: Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLUR?

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bedelli askerlik ücreti yeniden hesaplandı. Ocak döneminde yüzde 49,25'lik artışla 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti temmuzda yüzde 19,30 artışla 217.852,6 TL oldu.

Her 6 ayda bir kere olmak üzere belirlenen bedelli askerlik ücret zammı, yasal olarak memur maaş zammı ile birlikte Ocak ve Temmuz döneminde yapılıyor.

Genelge ile duyurulacak yeni ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
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