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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:52
Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz zammı gündemde. Askeralma Kanunu'nda da belirtildiği gibi bedelli askerlik ücreti, güncel memur aylık katsayısı ile belirleniyor. Bu hesaplama ise ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez tekrarlanıyor. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 182.609,04 TL olmuştu. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, 2024 Temmuz bedeli askerlik ücreti ayrıntıları!