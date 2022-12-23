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Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 21:37

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DURUM 2023: Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti son durum gelişmeleri ile araştırılıyor. Bilindiği üzere bedelli askerlik ücreti memur zammı ile doğru orantılı olarak 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Bu noktada Ocak zammı ile 2023 yılında geçerli olacak tutar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni yıla sayılı günler kala ''Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Ocak zammı ile 2023 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, nasıl hesaplanır?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DURUM 2023: Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti 2023 yeni yıla sayılı günler kala gündemdeki yerini aldı. Bedelli askerlik fiyatı 6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanan memur zammı ile birlikte değişiyor. Bu kapsamda yeni rakam Ocak zammı ile netliğe kavuşacak. Bu noktada tüm gözler yılın son verisi olan Aralık enflasyon oranına çevrilmiş durumda. Peki; Ocak zammı ile bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Yeni bedelli askerlik ücreti hesaplama ve detaylı bilgiler…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DURUM 2023: Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamada

"7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DURUM 2023: Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DURUM 2023: Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, bedelli askerlik ücreti TÜİK enflasyon oranları açıklanması ve daha sonra gelecek memur zammına göre belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DURUM 2023: Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.

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