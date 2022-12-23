Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DURUM 2023: Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 21:37

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON DURUM 2023: Ocak zammı ile 2023 MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti son durum gelişmeleri ile araştırılıyor. Bilindiği üzere bedelli askerlik ücreti memur zammı ile doğru orantılı olarak 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Bu noktada Ocak zammı ile 2023 yılında geçerli olacak tutar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni yıla sayılı günler kala ''Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Ocak zammı ile 2023 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, nasıl hesaplanır?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.