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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2025 SORGULAMA: (e-Devlet) MSB ile Bedelli askerlik yerleri, sevk tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
09:06
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2025 SORGULAMA: (e-Devlet) MSB ile Bedelli askerlik yerleri, sevk tarihleri belli oldu mu?
Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları için e-Devlet ekranı başında yerler alındı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) duyurusuyla 2025 yılı sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Ocak ayında açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım sürerken vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar e-Devlet ekranı üzerinden sevk ve celp dönemlerine erişebilecek. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak ve nereden öğrenilir?