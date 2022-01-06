Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, askerlik yeri ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2022 bedelli askerlik yerleri sonuçları sorgulama öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 06.01.2022 19:21 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 19:21

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, askerlik yeri ne zaman açıklanacak? e-Devlet 2022 bedelli askerlik yerleri sonuçları sorgulama öğrenme ekranı!

Bedelli askerlik yerleri için gözler MSB'de! Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi 31 Aralık tarihine kadar işlemlerini tamamladı. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar görevlerini tamamlayacakları bölge ve sevk tarihleri için bekleyişini sürdürüyor. Bu noktada "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili beklenen açıklamanın gelmesiyle beraber sonuçlar e-Devlet MSB ASAL ekranı üzerinden belli olacak. Peki, 2022 Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ASAL e-Devlet bedelli askerlik yerleri sonuçları sorgulama öğrenme ekranı!

Bedelli askerlik yerleri için bekleyiş sürüyor. Yeni senenin ilk ayıyla birlikte gündeme gelen bu konuyla ilgili olarak son günlerde araştırmalar hız kazandı. E-Devlet üzerinden gelecek olan açıklamanın Ocak ayı içerisinde yapılması beklenirken öte yandan "2022 Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet sorgulama ekranı ile bedelli askerlik yerleri ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ASAL e-Devlet bedelli askerlik yerleri sonuçları sorgulama öğrenme ekranı!

2022 BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik başvuruları sonrası kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma sonuçlarının 2022 Ocak ayında açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ASAL e-Devlet bedelli askerlik yerleri sonuçları sorgulama öğrenme ekranı!

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ASAL e-Devlet bedelli askerlik yerleri sonuçları sorgulama öğrenme ekranı!

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ASAL e-Devlet bedelli askerlik yerleri sonuçları sorgulama öğrenme ekranı!

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

SON DAKİKA