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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
15:48
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi
Bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) takvimine döndü. Yeni ücretin belirlenmesi ardından ödeme yapanlar 2025 Ocak sınıflandırma sonuçları için araştırmalara hız kazandırdı. Celp ve sevk tarihleri ile e-devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar bekleniyor. Peki; bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...