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Haberler Yaşam Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:48

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi

Bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemleri için gözler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) takvimine döndü. Yeni ücretin belirlenmesi ardından ödeme yapanlar 2025 Ocak sınıflandırma sonuçları için araştırmalara hız kazandırdı. Celp ve sevk tarihleri ile e-devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar bekleniyor. Peki; bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı e-devlet MSB üzerinden takip ediliyor. Adaylar ücretlerini ödeyip başvurularını gerçekleştirdikten sonra celp döneminde vatani görevlerini gerçekleştirecekleri yeri öğrenecek. Peki, MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, celp ve sevk tarihleri hakkında merak edilenler...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 25 Ocak tarihinde açıklanan bedelli askerlik yerlerinin 2025 Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Öte ayndan yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları 29 Ocak tarihinde açıklanacak.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni bedelli askerlik ücreti Ocak 2025'te yüzde 11,54 artışla 243.013,36 TL oldu.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi

ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

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