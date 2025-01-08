Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSB ile askerlik yerleri sorgulama tarihi ve celp/sevk takvimi

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı e-devlet MSB üzerinden takip ediliyor. Adaylar ücretlerini ödeyip başvurularını gerçekleştirdikten sonra celp döneminde vatani görevlerini gerçekleştirecekleri yeri öğrenecek. Peki, MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, celp ve sevk tarihleri hakkında merak edilenler...