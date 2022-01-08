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Giriş Tarihi: 08.01.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 14:37

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ TIKLA SORGULA | 2022 MSB e-Devlet Bedelli askerlik yerleri sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

e-Devlet MSB ASAL bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı Ocak ayıyla beraber gündeme geliyor. 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruların tamamlandığı bilinirken işlemlerini tamamlayan vatandaşlar görevlerini tamamlayacakları bölge ve sevk tarihlerini öğrenmek için gün sayıyor. Bu noktada ise "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçlar e-Devlet MSB ASAL ekranı üzerinden açıklanacak. Peki, 2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Bedelli askerlik yerleri sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 e-Devlet MSB ASAL Bedelli askerlik yerleri ekranı

Bedelli askerlik yerleri açıklanıyor… E-Devlet üzerinden gelecek olan açıklama merakla bekleniyor. 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruların tamamlandığı bilinirken bu kapsamda Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soruları yanıt aramaya başladı. 2022 Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor. İşte son dakika gelişmeleri…

Bedelli askerlik yerleri sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 e-Devlet MSB ASAL Bedelli askerlik yerleri ekranı

2022 BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik başvuruları sonrası kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. MSB'den yapılan açıklamada, kura çekimi ve sınıflandırma sonuçlarının 2022 Ocak ayında açıklanması bekleniyor.

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Bedelli askerlik yerleri sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 e-Devlet MSB ASAL Bedelli askerlik yerleri ekranı

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

Bedelli askerlik yerleri sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 e-Devlet MSB ASAL Bedelli askerlik yerleri ekranı

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

Bedelli askerlik yerleri sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 e-Devlet MSB ASAL Bedelli askerlik yerleri ekranı

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

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