BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ TIKLA SORGULA | 2022 MSB e-Devlet Bedelli askerlik yerleri sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

e-Devlet MSB ASAL bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı Ocak ayıyla beraber gündeme geliyor. 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruların tamamlandığı bilinirken işlemlerini tamamlayan vatandaşlar görevlerini tamamlayacakları bölge ve sevk tarihlerini öğrenmek için gün sayıyor. Bu noktada ise "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sonuçlar e-Devlet MSB ASAL ekranı üzerinden açıklanacak. Peki, 2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…