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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
09:20
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB ile 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri 2025 belli oldu. MSB duyurusuyla 2025 yılında vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar için takvim netleşti. Bu yıl askerlik hizmetlerini gerçekleştirmek adına başvurularını yapan adaylar e-Devlet ekranı üzerinden "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri üzerinden takip edilebilecek. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte 2025 celp ve sevk dönemleri