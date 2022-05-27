Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ''Behlül'ler Ölmez Şekil Değiştirir'' Sadakatsiz finali sosyal medyaya damga vurdu! Aşkı Memnu'nun Behlül'ü Volkan'a benzetildi!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:04

''Behlül'ler Ölmez Şekil Değiştirir'' Sadakatsiz finali sosyal medyaya damga vurdu! Aşkı Memnu'nun Behlül'ü Volkan'a benzetildi!

Sadakatsiz Volkan'ın final bölümündeki hali Aşkı Memnu Behlül'ü andırdı. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşkı Memnu dizisindeki Behlül ve Sadakatsiz Volkan'ın sonu benzerlikleriyle şaşırttı. Hatırlanacağı üzere yasak aşkın yalnız adamı Behlül dizinin en son sahnesinde şaçı- sakalı karışmış bir vaziyette Bihter'in mezarı başına giderek ağlamıştı. Sadakatsiz final bölümünde de Asya, Derin ve Volkan arasındaki savaşın nasıl bittiği ve kaybeden ismin Volkan olması sosyal medyaya damga vurdu.

’’Behlül’ler Ölmez Şekil Değiştirir’’ Sadakatsiz finali sosyal medyaya damga vurdu! Aşkı Memnu’nun Behlül’ü Volkan’a benzetildi!

Sadakatsiz final bölümüyle ekrana gelirken Aşkı Memnu Behlül ve Volkan'ın benzerliği şaşkına çevirdi. Yayınlanan final bölümlerinde iki karakterde perişan haldeydi. Sadakatsiz'in finalinde Volkan'ın sonu Aşkı Memnu'daki Behlül'ü andırdı ve "Behlüller ölmez şekil değiştirir." şeklinde yorumlar geldi. İşte Volkan ve Behlül için yapılan yorumlar!

’’Behlül’ler Ölmez Şekil Değiştirir’’ Sadakatsiz finali sosyal medyaya damga vurdu! Aşkı Memnu’nun Behlül’ü Volkan’a benzetildi!

AŞKI MEMNU BEHLÜL VE SADAKATSİZ VOLKAN'IN BENZERLİĞİ

Bu dizi bitse de senelerce adam olamayacak insanları tanımlamak için şu sıfatı kullanacağız: "Sadakatsiz Volkan"

Volkan'ın yalnızlığı… #Sadakatsiz #sadakatsizveda

#Sadakatsiz'in finalinde volkan'in sonu...

#askimemnu'daki behül'e benzetildi:"Behüller ölmez şekil değiştirir...

Volkan Behlül gibi çöktü son bölümde afqfqgwhwjak #Sadakatsiz #sadakatsizveda

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’’Behlül’ler Ölmez Şekil Değiştirir’’ Sadakatsiz finali sosyal medyaya damga vurdu! Aşkı Memnu’nun Behlül’ü Volkan’a benzetildi!

Bu dizinin Behlül'ü de Volkan oldu. #Sadakatsiz

Sadakatsiz Volkan aynı Behlül kaçar gibi olmamış mı

sadakatsiz finali volkan = aşkı memnu finali behlül sfdhfkhkg

’’Behlül’ler Ölmez Şekil Değiştirir’’ Sadakatsiz finali sosyal medyaya damga vurdu! Aşkı Memnu’nun Behlül’ü Volkan’a benzetildi!

Bihter'in en azından mezarına gül getiren bir Behlül'ü vardı. Ah be Volkan ahh. #Sadakatsiz #sadakatsizveda

Bir Behlül'ümüz vardı bir de Volkan'ımız oldu. Ne kadar kızsam da Volkan'a üzülenlerdenim. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir derler. Karaktersiz ama ben ikisini de sevdiğine ikna oldum. Adamın söylediği tek doğru şey buydu bence. #Sadakatsiz #SadakatsizVeda

’’Behlül’ler Ölmez Şekil Değiştirir’’ Sadakatsiz finali sosyal medyaya damga vurdu! Aşkı Memnu’nun Behlül’ü Volkan’a benzetildi!
SON DAKİKA