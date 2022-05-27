’’Behlül’ler Ölmez Şekil Değiştirir’’ Sadakatsiz finali sosyal medyaya damga vurdu! Aşkı Memnu’nun Behlül’ü Volkan’a benzetildi!

Bihter'in en azından mezarına gül getiren bir Behlül'ü vardı. Ah be Volkan ahh. #Sadakatsiz #sadakatsizveda

Bir Behlül'ümüz vardı bir de Volkan'ımız oldu. Ne kadar kızsam da Volkan'a üzülenlerdenim. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir derler. Karaktersiz ama ben ikisini de sevdiğine ikna oldum. Adamın söylediği tek doğru şey buydu bence. #Sadakatsiz #SadakatsizVeda