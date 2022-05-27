’’Behlül’ler Ölmez Şekil Değiştirir’’ Sadakatsiz finali sosyal medyaya damga vurdu! Aşkı Memnu’nun Behlül’ü Volkan’a benzetildi!

Sadakatsiz Volkan'ın final bölümündeki hali Aşkı Memnu Behlül'ü andırdı. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşkı Memnu dizisindeki Behlül ve Sadakatsiz Volkan'ın sonu benzerlikleriyle şaşırttı. Hatırlanacağı üzere yasak aşkın yalnız adamı Behlül dizinin en son sahnesinde şaçı- sakalı karışmış bir vaziyette Bihter'in mezarı başına giderek ağlamıştı. Sadakatsiz final bölümünde de Asya, Derin ve Volkan arasındaki savaşın nasıl bittiği ve kaybeden ismin Volkan olması sosyal medyaya damga vurdu.