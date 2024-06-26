BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınavsız bekçi alımı ne zaman, başladı mı, hangi illerde? İşte bekçilik şartları

BEKÇİ ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

İŞKUR, 81 il için bekçi alımı için, aranan genel başvuru şartları şu şekilde:

1- TC vatandaşı olmak

2- En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre farklılık gösterebilir)

3- Kamu haklarından mahrum olmamak

4- TCK'da belirtilen suçlardan mahkum olmamak

5- Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

6- Vardiyalı çalışabiliyor olmak

Belirtilen şartlar genel başvuru şartlarıdır. Özel başvuru şartları ilanların içinde farklılık gösterebilmektedir. O yüzden her aday başvuru yapacağı ildeki şartları kontrol etmeli.

Yapılacak alımlar özel sektöre yapılacağı için KPSS puan şartı ve ikamet şartı aranmayacak.