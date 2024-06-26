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Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:09 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:09

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınavsız bekçi alımı ne zaman, başladı mı, hangi illerde? İşte bekçilik şartları

Bekçi alımı 2024 ilanları son dakika haberleriyle takip ediliyor. İŞKUR üzerinden paylaşılan ilanla sınav ve mülakat gerektirmeden bekçi alımı olacağı duyuruldu. Çarşı ve Mahalle bekçiliği için ilanları takip edenler araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alım yapılmıştı. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek. "Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorularına yanıt arıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınavsız bekçi alımı ne zaman, başladı mı, hangi illerde? İşte bekçilik şartları

Bekçi alım başvuruları araştırılmaya başladı. İŞKUR üzerinden yapılan açıklamayla Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuruda bulunacak adaylar ilanı takip etmeye başladı. Peki, bekçi alımları başladı mı, şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvurularında son durum

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınavsız bekçi alımı ne zaman, başladı mı, hangi illerde? İşte bekçilik şartları

BEKÇİ ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

İŞKUR, 81 il için bekçi alımı için, aranan genel başvuru şartları şu şekilde:

1- TC vatandaşı olmak

2- En az ilkokul mezunu olmak (İlanlara göre farklılık gösterebilir)

3- Kamu haklarından mahrum olmamak
4- TCK'da belirtilen suçlardan mahkum olmamak

5- Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

6- Vardiyalı çalışabiliyor olmak

Belirtilen şartlar genel başvuru şartlarıdır. Özel başvuru şartları ilanların içinde farklılık gösterebilmektedir. O yüzden her aday başvuru yapacağı ildeki şartları kontrol etmeli.
Yapılacak alımlar özel sektöre yapılacağı için KPSS puan şartı ve ikamet şartı aranmayacak.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınavsız bekçi alımı ne zaman, başladı mı, hangi illerde? İşte bekçilik şartları

ORDU (23.07.2024)

Nitelik ve Beceriler

25-35 yaş aralığında erkek adaylar
Sürekli olarak gece vardiyasında çalışabilecek
B sınıfı ehliyeti olan ve iyi derece şoförlük yapabilen
Bilgisayar kullanmayı bilen ve Office programlarına hakim

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınavsız bekçi alımı ne zaman, başladı mı, hangi illerde? İşte bekçilik şartları

ANTALYA (12.07.2024)

Fiziki Ve Bedensel Yeterlilik, İletişim Ve İfade Yeteneği, İş Tecrübesi, Takım Çalışması, Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe

En az 1 yıl deneyimi olan,
40 yaşını aşmamış,
Güleryüzlü , işini seven ve özenen
Şirket iç prosedürlerine ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek.
Vardiyalı çalışma sistemine ayak uydurabilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınavsız bekçi alımı ne zaman, başladı mı, hangi illerde? İşte bekçilik şartları

İSTANBUL (30.06.2024 - 12.07.2024)

Tercihen 3 yıl deneyimli
Ekip çalışmasına yatkın
iletişimi kuvvetli
Disiplinli çalışmayı benimseyen
Tercihen Esenyurt civarında ikmet eden

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