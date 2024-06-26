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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınavsız bekçi alımı ne zaman, başladı mı, hangi illerde? İşte bekçilik şartları
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:09
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Sınavsız bekçi alımı ne zaman, başladı mı, hangi illerde? İşte bekçilik şartları
Bekçi alımı 2024 ilanları son dakika haberleriyle takip ediliyor. İŞKUR üzerinden paylaşılan ilanla sınav ve mülakat gerektirmeden bekçi alımı olacağı duyuruldu. Çarşı ve Mahalle bekçiliği için ilanları takip edenler araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alım yapılmıştı. Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek. "Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorularına yanıt arıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?