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Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuruları başladı mı? BEKÇİ ALIMI ilanları - başvuru formu!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:53

Bekçi alımı 2022 yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuruları başladı mı? BEKÇİ ALIMI ilanları - başvuru formu!

Bekçi alımı başvuru şartları, tarihleri gibi detaylar için binlerce adayın bekleyişi devam ediyor. Tam bu noktada ise Nisan ayıyla beraber "2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bir süre önce yapılan açıklamada 3 bin kişilik istihdam sağlanacağı müjdesi duyurulmuş ve adaylar bu noktada gözünü açık pozisyonlar için yayınlanacak alım ilanına çevirmişti. İşte EGM ve PA duyuru ekranı ile 2022 Bekçi alımı başvuru tarihleri, bekçilik şartları ve ilanına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Bekçi alımı 2022 yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuruları başladı mı? BEKÇİ ALIMI ilanları - başvuru formu!

Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alımlara ilişkin ilanlar için araştırmalar devam ediyor. Hal böyleyken "2022 Bekçi alımı ne zaman olacak, bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı biliniyordu. Ardından resmi gazete ile yeni bir müjde daha geldi ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin kişilik kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2022 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin tüm detaylar...

Bekçi alımı 2022 yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuruları başladı mı? BEKÇİ ALIMI ilanları - başvuru formu!

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bekçi alımı 2022 yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuruları başladı mı? BEKÇİ ALIMI ilanları - başvuru formu!

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Bekçi alımı 2022 yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuruları başladı mı? BEKÇİ ALIMI ilanları - başvuru formu!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Bekçi alımı 2022 yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuruları başladı mı? BEKÇİ ALIMI ilanları - başvuru formu!

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

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