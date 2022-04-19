Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuruları başladı mı? BEKÇİ ALIMI ilanları - başvuru formu!

Giriş Tarihi: 19.04.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 07:53

Bekçi alımı 2022 yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuruları başladı mı? BEKÇİ ALIMI ilanları - başvuru formu!

Bekçi alımı başvuru şartları, tarihleri gibi detaylar için binlerce adayın bekleyişi devam ediyor. Tam bu noktada ise Nisan ayıyla beraber "2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bir süre önce yapılan açıklamada 3 bin kişilik istihdam sağlanacağı müjdesi duyurulmuş ve adaylar bu noktada gözünü açık pozisyonlar için yayınlanacak alım ilanına çevirmişti. İşte EGM ve PA duyuru ekranı ile 2022 Bekçi alımı başvuru tarihleri, bekçilik şartları ve ilanına ilişkin son dakika gelişmeleri...