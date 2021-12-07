Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri neler? EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 22:05 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 22:05

Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri neler? EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesi kapsamında bekçi alımı yapılacak. Geçtiğimiz yıl yüzlerce alım yapan İçişleri Bakanlığı'nın yeni yıldaki sürece yönelik resmi açıklamaları adaylar tarafından bekleniyor. Bekçilik başvurusunda bulunacak olan pek çok kişi "Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri neler? EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 bekçi alımı ile ilgili son bilgiler.

Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri neler? EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2022 Bekçi alımına ilişkin son gelişmeler, başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlemesi halinde 2022 yılı için bekçi alımı başvuru ekranı erişime açılacak ve e-Devlet üzerinden adaylar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki; Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri neler? EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri neler? EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILABİLECEK?

Bekçi alımı başvuruları hakkında herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmadı. 2022 yılı itibariyle alım yapılmayacağı hakkında açıklamalar, İçişleri Bakanlığı tarafından bütçe görüşmeleri ile birlikte ele alınacak.

Bekçi alımı için detaylar şu şekilde olacak;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri neler? EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILABİLECEK?

Bekçi alımının hangi illerde başvuruya açık olacağına dair detaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak. Alım yapılacak illerin ilanın yayımlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri neler? EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

ARANAN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

Bekçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri neler? EGM PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA