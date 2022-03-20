Bekçi alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda; binlerce aday bekçi alımı şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçilik başvuruları için adaylar gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki; Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başladı mı? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımı 2022 başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından e-Devlet ile işlemler gerçekleştirilebilecek.