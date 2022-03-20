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Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve hangi tarihlerde? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 11:55

Bekçi alımı 2022: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve hangi tarihlerde? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bekçi alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda; binlerce aday bekçi alımı şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçilik başvuruları için adaylar gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki; Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başladı mı? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçi alımı 2022 başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından e-Devlet ile işlemler gerçekleştirilebilecek.

Bekçi alımı 2022: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve hangi tarihlerde? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi bu kapsamda; "Bekçi alımı ne zaman, başladı mı? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte bekçi alımı 2022 son bilgiler.

Bekçi alımı 2022: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve hangi tarihlerde? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Bekçi alımı 2022: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve hangi tarihlerde? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

Bekçi alımı 2022: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve hangi tarihlerde? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

Bekçi alımı 2022: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve hangi tarihlerde? Bekçilik alımı şartları nelerdir ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

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