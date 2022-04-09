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Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 11:00

Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı?

4 Mart 2022 tarihinde duyurulan Resmi Gazete kararı ile 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday bekçi alımı ne zaman sorusuna yanıt ararken başvuru tarihleri ve şartlarına yönelik araştırma yapıyor. Henüz 2022 yılı için şartlar belli olmazken daha önce açıklanan şartlar arasında; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 31 yaşından gün almamış olmak gibi koşullar bulunuyor. Peki; Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru formu yayımlandı mı? İşte Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri için son durum.

Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde istihdam sağlayacak olan binlerce aday bekçi alımı tarihleri, başvuruları ve şartlarına yönelik sorgulamalar yapıyor. Resmi Gazete kararı ile Mart ayında 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki; Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı? EGM PA Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri son bilgiler.

Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı?

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

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