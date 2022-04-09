Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı?

Giriş Tarihi: 09.04.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 11:00

Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri: Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvurusu başladı mı?

4 Mart 2022 tarihinde duyurulan Resmi Gazete kararı ile 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday bekçi alımı ne zaman sorusuna yanıt ararken başvuru tarihleri ve şartlarına yönelik araştırma yapıyor. Henüz 2022 yılı için şartlar belli olmazken daha önce açıklanan şartlar arasında; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 31 yaşından gün almamış olmak gibi koşullar bulunuyor. Peki; Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru formu yayımlandı mı? İşte Bekçi alımı 2022 şartları, başvuru formu ve tarihleri için son durum.