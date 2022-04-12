Bekçi alımı 2022 ile ilgili süreç başvuruda bulunacak adayların yakın takibinde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edecek olan binlerce kişi bu yıl için bekçi alımı başvuru tarihlerini, şartlarını ve alım süreci bilgilerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki; bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuruları başladı mı, son durum ne? İşte ayrıntılar!