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Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 son dakika gelişmesi var mı? EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlıyor ve bekçilik başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:41

Bekçi alımı 2022 son dakika gelişmesi var mı? EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlıyor ve bekçilik başvuruları başladı mı?

Bekçi alımı 2022 ile ilgili süreç başvuruda bulunacak adayların yakın takibinde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edecek olan binlerce kişi bu yıl için bekçi alımı başvuru tarihlerini, şartlarını ve alım süreci bilgilerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki; bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuruları başladı mı, son durum ne? İşte ayrıntılar!

Bekçi alımı 2022 son dakika gelişmesi var mı? EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlıyor ve bekçilik başvuruları başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı yapılacağı Resmi Gazete kararı ile açıklanmıştı. Çarşı ve mahalle bekçiliğinde görevlendirilecek olan binlerce kişi "Bekçi alımı ne zaman başlıyor ve bekçilik başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. Daha önce aranan bekçi alımı şartlarına göre; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak gibi koşullar bulunuyor. Peki; bekçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular ne zaman başlıyor? İşte bekçilik başvurusu ve şartlarında son durum.

BEKÇİ ALIMI 2022 | BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI, TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bekçi alımı 2022 son dakika gelişmesi var mı? EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlıyor ve bekçilik başvuruları başladı mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bekçi alımı 2022 son dakika gelişmesi var mı? EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlıyor ve bekçilik başvuruları başladı mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Bekçi alımı 2022 son dakika gelişmesi var mı? EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlıyor ve bekçilik başvuruları başladı mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Bekçi alımı 2022 son dakika gelişmesi var mı? EGM PA Bekçi alımı ne zaman başlıyor ve bekçilik başvuruları başladı mı?

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

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