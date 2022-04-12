Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı yapılacağı Resmi Gazete kararı ile açıklanmıştı. Çarşı ve mahalle bekçiliğinde görevlendirilecek olan binlerce kişi "Bekçi alımı ne zaman başlıyor ve bekçilik başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. Daha önce aranan bekçi alımı şartlarına göre; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak gibi koşullar bulunuyor. Peki; bekçi alımı ne zaman yapılacak ve başvurular ne zaman başlıyor? İşte bekçilik başvurusu ve şartlarında son durum.

BEKÇİ ALIMI 2022 | BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI, TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.