Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bekçi alımı 2023 başvuruları, şartları ve tarihleri: EGM PA ile Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 10:06

Bekçi alımı 2023 başvuruları, şartları ve tarihleri: EGM PA ile Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımı başvurusu, tarihleri ve şartları yeni yıl için merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçilik istihdamından yararlanmak isteyenler yeni yıla az bir zaman kala "Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı ne zaman yapılacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte konu ile ilgili son bilgiler.

Bekçi alımı 2023 başvuruları, şartları ve tarihleri: EGM PA ile Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımı başvuruları, şartları ve tarihleri hakkında gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Bu yılın en sonuncu duyurusu 26 Nisan 2022 tarihinde yapılmıştı. Şimdi ise 2023 yılı için bekçi alımı ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki; EGM PA ile Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son bilgiler.

Bekçi alımı 2023 başvuruları, şartları ve tarihleri: EGM PA ile Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. Bu alımın süreci ise halen devam ediyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak.

2023 yılı bekçi alımı hakkında açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bekçi alımı 2023 başvuruları, şartları ve tarihleri: EGM PA ile Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

Bekçi alımı 2023 başvuruları, şartları ve tarihleri: EGM PA ile Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

Bekçi alımı 2023 başvuruları, şartları ve tarihleri: EGM PA ile Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

SON DAKİKA