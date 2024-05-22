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BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
15:00
BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?
Bekçi alımı 2024 başvuruları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen alımlar için duyurular için araştırmalar başladı. Çarşı ve mahalle bekçiliği için geçtiğimiz yıl 26 ilde alım yapılmıştı. Başvurular pa.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorularına yanıt arıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?