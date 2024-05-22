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Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:00

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

Bekçi alımı 2024 başvuruları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen alımlar için duyurular için araştırmalar başladı. Çarşı ve mahalle bekçiliği için geçtiğimiz yıl 26 ilde alım yapılmıştı. Başvurular pa.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorularına yanıt arıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başladı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen alımlarda görev almak isteyen vatandaşlar gerekli olan şartları (boy, kilo, yaş, eğitim) taşımaları halinde başvuruda bulunabiliyor. Peki, bekçi alımları başladı mı, şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte Bekçi alımı 2024/1. Dönem başvurularında son durum bilgisi.

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
Bu noktada Polis Akademisi ve EGM'yi takip etmek gerekiyor.
Bekçi alımı yapılacak iller, başvuru tarihleri, fiziksel ve sözlü sınav tarihleri ilan yayınlandıktan sonra belli olacak.

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BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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