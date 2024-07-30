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Giriş Tarihi: 30.07.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:34

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

Bekçi alımı başvuruları 2024 yakından takip ediliyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen alım süreci araştırılıyor.. Çarşı ve mahalle bekçiliği için geçtiğimiz yıl 26 ilde alım yapılmıştı. Başvurular pa.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki, 2024 bekçi alımı başladı mı, ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

Bekçi alımı başladı mı, ne zaman soruları gündemdeki yerini aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen alımlarda görev almak isteyen vatandaşlar gerekli olan şartları (boy, kilo, yaş, eğitim) taşımaları halinde başvuruda bulunabiliyor. Peki, bekçi alımları başladı mı, şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı. Ancak güncel bekçi maaş tablosu ortaya çıktı.

Bekçi maaş bilgileri ise şu şekilde;

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BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

TEMMUZ AYI ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

  • Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
  • En yüksek maaş: 52.000 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
  • Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54
BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak
En az 167 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
Askerlik ödevini bitirmiş olmak

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