Giriş Tarihi: 30.07.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
13:34
BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU TAKİP EKRANI || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım olacak?
Bekçi alımı başvuruları 2024 yakından takip ediliyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen alım süreci araştırılıyor.. Çarşı ve mahalle bekçiliği için geçtiğimiz yıl 26 ilde alım yapılmıştı. Başvurular pa.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki, 2024 bekçi alımı başladı mı, ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...