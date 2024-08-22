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Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:37 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 01:37

BEKÇİ ALIMI 2024 İLANLARI: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, başvuru tarihi belli mi, şartlar neler? EGM - POLİS AKADEMİSİ

Bekçi alımı ilanları gündemde. Geçtiğimiz yıl birçok ilde alımlar yapılmışken gözler 2024 için yeni ilanlara çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) duyuruları ile güncel bekçi alımı ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, hangi illerde, şartlar neler? İşte, 2024 bekçi alımı ilanları!

BEKÇİ ALIMI 2024 İLANLARI: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, başvuru tarihi belli mi, şartlar neler? EGM - POLİS AKADEMİSİ

Bekçi adayları 2024 ilanları için duyuruları yakından takip ediyor. Yıl sonu gelmeden yeni ilanların yayınlanması ön görülürken, boy, kilo ve yaş gibi bekçi alımı şartları da araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımlar yapılmış ve adaylar görev yerlerine yerleşmişti. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, hangi illerde yapılacak? Bekçi alımı şartları neler, maaşı ne kadar?

BEKÇİ ALIMI 2024 İLANLARI: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, başvuru tarihi belli mi, şartlar neler? EGM - POLİS AKADEMİSİ

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı.

Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

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BEKÇİ ALIMI 2024 İLANLARI: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, başvuru tarihi belli mi, şartlar neler? EGM - POLİS AKADEMİSİ

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

BEKÇİ ALIMI 2024 İLANLARI: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, başvuru tarihi belli mi, şartlar neler? EGM - POLİS AKADEMİSİ

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

BEKÇİ ALIMI 2024 İLANLARI: Çarşı ve Mahalle Bekçilik alımı ne zaman, başvuru tarihi belli mi, şartlar neler? EGM - POLİS AKADEMİSİ

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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