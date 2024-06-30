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Giriş Tarihi: 30.06.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 01:34

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU HABERLERİ | Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?

Bekçi alımı 2024 başvuruları gündemde. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımın yapıldığı bekçilik için adaylar son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşen alımların PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU HABERLERİ | Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?

Bekçi alımı başvuruları hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. POMEM başvuru sürecinin son bulmasıyla birlikte, gözler bekçi alımı için Polis Akademisi'ne çevrildi. Adayların yakından takip ettiği bekçi alım yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Bekçilik başvuru şartları yayınlanacak olan kılavuz ile birlikte açıklanacak. Peki, Bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU HABERLERİ | Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı. Kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

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BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU HABERLERİ | Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU HABERLERİ | Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU HABERLERİ | Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

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