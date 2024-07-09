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BEKÇİ ALIMI 2024 TEMMUZ İŞKUR KPSS ŞARTSIZ | Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
16:04
BEKÇİ ALIMI 2024 TEMMUZ İŞKUR KPSS ŞARTSIZ | Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?
Bekçi alımı 2024 başvuruları gündemde. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımın yapıldığı bekçilik için adaylar son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşen alımların PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?