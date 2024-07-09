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Haberler Yaşam BEKÇİ ALIMI 2024 TEMMUZ İŞKUR KPSS ŞARTSIZ | Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:04

BEKÇİ ALIMI 2024 TEMMUZ İŞKUR KPSS ŞARTSIZ | Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?

Bekçi alımı 2024 başvuruları gündemde. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımın yapıldığı bekçilik için adaylar son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşen alımların PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 TEMMUZ İŞKUR KPSS ŞARTSIZ | Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?

Bekçi alımı başvuruları hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. POMEM başvuru sürecinin son bulmasıyla birlikte, gözler bekçi alımı için Polis Akademisi'ne çevrildi. Adayların yakından takip ettiği bekçi alım yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Bekçilik başvuru şartları yayınlanacak olan kılavuz ile birlikte açıklanacak. Peki, Bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 TEMMUZ İŞKUR KPSS ŞARTSIZ | Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?

TEMMUZ AYI ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. En düşük memur maaşı 39 bin 182 lira oldu. Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti. İkinci yarısı için bu oran yüzde 10 oldu.

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BEKÇİ ALIMI 2024 TEMMUZ İŞKUR KPSS ŞARTSIZ | Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

  • En yüksek maaş: 52.000 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
  • Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54
BEKÇİ ALIMI 2024 TEMMUZ İŞKUR KPSS ŞARTSIZ | Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

BEKÇİ ALIMI 2024 TEMMUZ İŞKUR KPSS ŞARTSIZ | Bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak
En az 167 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
Askerlik ödevini bitirmiş olmak

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