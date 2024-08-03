Giriş Tarihi: 03.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
17:01
BEKÇİ ALIMI AĞUSTOS 2024 İLANLARI BAŞVURU TAKVİMİ | Bekçi alımı başladı mı, koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?
Bekçi alımı haberleri bekçi adayları tarafından mercek altına alındı. Ağustos dönemi için yeni ilanlara başvurmak isteyen adaylar Bekçi alımları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları bu kapsamda yakından takip ediliyor. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, güncel bekçi maaşları ve detayları...