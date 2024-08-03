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Giriş Tarihi: 03.08.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:01

BEKÇİ ALIMI AĞUSTOS 2024 İLANLARI BAŞVURU TAKVİMİ | Bekçi alımı başladı mı, koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

Bekçi alımı haberleri bekçi adayları tarafından mercek altına alındı. Ağustos dönemi için yeni ilanlara başvurmak isteyen adaylar Bekçi alımları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları bu kapsamda yakından takip ediliyor. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, güncel bekçi maaşları ve detayları...

BEKÇİ ALIMI AĞUSTOS 2024 İLANLARI BAŞVURU TAKVİMİ | Bekçi alımı başladı mı, koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

2024 Ağustos dönemi bekçi alımı haberleri yakından takip ediliyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği için 2023 yılında 26 ilde birçok alım gerçekleşmişti. Bu kapsamda adaylar bekçi alımı için boy, kilo, yaş, eğitim gibi kriterler neler olmalı araştırıyor. Bekçi alımı şartlarının aynı sıra bekçi maaşları da gündemde. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? Bekçi maaşları ne kadar?

BEKÇİ ALIMI AĞUSTOS 2024 İLANLARI BAŞVURU TAKVİMİ | Bekçi alımı başladı mı, koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı. Ancak güncel bekçi maaş tablosu ortaya çıktı.

Bekçi maaş bilgileri ise şu şekilde;

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BEKÇİ ALIMI AĞUSTOS 2024 İLANLARI BAŞVURU TAKVİMİ | Bekçi alımı başladı mı, koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

TEMMUZ AYI ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

  • Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
  • En yüksek maaş: 52.000 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
  • Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54
BEKÇİ ALIMI AĞUSTOS 2024 İLANLARI BAŞVURU TAKVİMİ | Bekçi alımı başladı mı, koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

BEKÇİ ALIMI AĞUSTOS 2024 İLANLARI BAŞVURU TAKVİMİ | Bekçi alımı başladı mı, koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak
En az 167 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
Askerlik ödevini bitirmiş olmak

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