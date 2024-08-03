BEKÇİ ALIMI AĞUSTOS 2024 İLANLARI BAŞVURU TAKVİMİ | Bekçi alımı başladı mı, koşulları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

2024 Ağustos dönemi bekçi alımı haberleri yakından takip ediliyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği için 2023 yılında 26 ilde birçok alım gerçekleşmişti. Bu kapsamda adaylar bekçi alımı için boy, kilo, yaş, eğitim gibi kriterler neler olmalı araştırıyor. Bekçi alımı şartlarının aynı sıra bekçi maaşları da gündemde. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, şartlar neler? Bekçi maaşları ne kadar?