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Haberler Yaşam Bekçi alımı başvuru ekranı 2023: 1250 kişilik Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 13:20

Bekçi alımı başvuru ekranı 2023: 1250 kişilik Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

EGM PA tarafından bekçi alımı başvuruları gerçekleşiyor. 18 Ocak'ta başvuruları başlayan bekçilik alımları 26 il için geçerli olacak. Başvuruda bulunacak adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Peki, Bekçi alımı başvurusu ne zaman bitiyor? 1250 kişilik Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı başvuru ekranı 2023: 1250 kişilik Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

18 Ocak'ta başlayan başvuruda iller arasında İzmir ve İstanbul bulunuyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu sonrası bekçi alımı başvuru nasıl yapılır, bekçi alımı ne zaman bitiyor, son gün ne zaman soruları yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başlatılan alımlar Şubat'a kadar sürecek. Peki, Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı başvuru ekranı 2023: 1250 kişilik Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Duyurusu'nda şu ifadelere yer verildi;

26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

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Bekçi alımı başvuru ekranı 2023: 1250 kişilik Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bekçilik sınavı başvuru ücreti 680 TL olarak bildirildi. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680 TL, 18.01.2023 saat 09.00'dan 03.02.2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

Bekçi alımı başvuru ekranı 2023: 1250 kişilik Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI AÇILDI

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday İşlemleri Sisteminde "aday bilgilerini güncelle" butonuna basarak bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan adayların sorumluluğu kendisine aittir. Ayrıca, adaylar başvuru yapacağı ili kendisi seçeceğinden konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili kontrol ettikten sonra başvurusunu onaylamalıdır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Bekçi alımı başvuru ekranı 2023: 1250 kişilik Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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