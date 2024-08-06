BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI EGM VE PA | 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde görev almak isteyen bekçi adayları 2024 Ağustos bekçi alımı ilanları ve şartlarını yakından takip ediyor. Boy, yaş ve kilo gibi kriterlerin önemli olduğu şartlarda geçtiğimiz yıl birçok madde belirlenmişti. Peki, bu yıl Bekçi alımı şartları neler? İşte, 2024 Ağustos Bekçi alımı ilanları!