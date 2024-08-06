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Giriş Tarihi: 06.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:41

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI EGM VE PA | 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?

Bekçi alımı ağustos 2024 ilanları ile birlikte gündemde. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliği ile gerçekleştirilen bekçi alımı için güncel ilanlar mercek altına alındı. Geçtiğimiz yıl 26 ilde gerçekleşen alımlar sonrasında gözler bu yıl için yayımlanacak ilanlara çevrildi. Peki, 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI EGM VE PA | 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde görev almak isteyen bekçi adayları 2024 Ağustos bekçi alımı ilanları ve şartlarını yakından takip ediyor. Boy, yaş ve kilo gibi kriterlerin önemli olduğu şartlarda geçtiğimiz yıl birçok madde belirlenmişti. Peki, bu yıl Bekçi alımı şartları neler? İşte, 2024 Ağustos Bekçi alımı ilanları!

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI EGM VE PA | 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?

BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bekçilik başvuruları geçtiğimiz dönemde e Devlet üzerinden alınmıştı. Bu yıl için güncel bekçi alımı ilanları yakından takip ediliyor.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI EGM VE PA | 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı.

Ancak güncel bekçi maaş tablosu ortaya çıktı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI EGM VE PA | 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?

ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

  • Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
  • En yüksek maaş: 52.000 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
  • Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI EGM VE PA | 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı.

Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

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