Giriş Tarihi: 06.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
16:41
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANLARI EGM VE PA | 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?
Bekçi alımı ağustos 2024 ilanları ile birlikte gündemde. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliği ile gerçekleştirilen bekçi alımı için güncel ilanlar mercek altına alındı. Geçtiğimiz yıl 26 ilde gerçekleşen alımlar sonrasında gözler bu yıl için yayımlanacak ilanlara çevrildi. Peki, 2024 Ağustos Bekçi alımı başladı mı, şartları neler, maaşı ne kadar?