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Haberler Yaşam Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgula: 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 16:42

Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgula: 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı sonuçları duyurulacak. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları ilgili kurumun sitesinde sorgulanacak. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri başvuruların ardından yayınlanacak. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler. Peki Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgula: 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

18 Ocak- Şubat tarihleri arasında Bekçilik başvuruları alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından bekçi alımı sonuçları araştırılmaya başlandı. 26 ilimizde istihdam edilmek üzere 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Başvurular 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgula: 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgula: 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgula: 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgula: 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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