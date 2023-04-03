Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgula: 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı sonuçları duyurulacak. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları ilgili kurumun sitesinde sorgulanacak. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri başvuruların ardından yayınlanacak. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler. Peki Bekçi alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?