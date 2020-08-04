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Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? 2020 PA bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini tahsis etmek üzere görevlendirilen bekçilerin özellikle büyükşehirlerde sayılarının artırılması planlanıyor. Bu bağlamda yapılacak bekçi alımları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada bekçi alımları ile ilgili beklenen müjde verilirken bekçilik mesleğini yapmak isteyen binlerce aday, 2020 bekçi alımları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.08.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 09:25
2020 PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bekçi alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet adreslerinden gelecek açıklama ve ilanlar merakla bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada bekçi alımları ile ilgili merak edilen detaylara değinilirken adaylar bu açıklamayla birlikte "2020 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları…

2020 BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR? BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

İçerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde bekçi kadrolarının 30 bine çıkartılacak olduğu bildirilirken yapılan son açıklamada bunun 28 bin 500'ünün doldurulduğu bildirildi. Vatandaşlar Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımlarına ilişkin gelişmeleri ise yakından takip ediyor…

2020 PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, ŞARTLARI NELER?

Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında görevlendirilen Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımları için bu yıl henüz alım gerçekleşmedi. Ancak yetkili isimler tarafından gelen son açıklamada bu yıl içerisindeli alımların 30 bine kadar çıkartılacağı bildirilmişti. Ancak henüz 2020 için bir açıklama bulunmuyor…

2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En son yapılan Bekçi alımı için gerekli şartlar ile ilgili maddeler ise şu şekilde yayınlanmıştı;

MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 8 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır."

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2020 PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 BEKÇİ MAAŞLARI!

İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.

Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.

Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.

Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.

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