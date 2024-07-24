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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:26
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
01:26
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?
Bekçi alımı 2024 başvuru dönemi uzun süredir bekçi adaylarının gündeminde. Temmuz Ağustos dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçileri için başvuru bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyuruları ile birlikte yakından takip ediliyor. Bekçi alımları geçtiğimiz yıl 26 ilde gerçekleşmişti. Bu noktada "Bekçi alımı başvurusu başladı mı?" soruları yanıt arıyor. Peki, Bekçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman, başvuru şartları nedir?