BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?

2024 bekçi alımı haberleri ve başvuruları bekçi adayları tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda boy kilo gibi daha birçok kriterin yer aldığı alımlarla birlikte bekçi maaşları da gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bekçi alımı baz alınarak 2024 bekçi alımı bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir? İşte, bekçi alımı başvuru detayları ve şartları...