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Haberler Yaşam BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 01:26

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?

Bekçi alımı 2024 başvuru dönemi uzun süredir bekçi adaylarının gündeminde. Temmuz Ağustos dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçileri için başvuru bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyuruları ile birlikte yakından takip ediliyor. Bekçi alımları geçtiğimiz yıl 26 ilde gerçekleşmişti. Bu noktada "Bekçi alımı başvurusu başladı mı?" soruları yanıt arıyor. Peki, Bekçi alımı başvurusu başladı mı, ne zaman, başvuru şartları nedir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?

2024 bekçi alımı haberleri ve başvuruları bekçi adayları tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda boy kilo gibi daha birçok kriterin yer aldığı alımlarla birlikte bekçi maaşları da gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bekçi alımı baz alınarak 2024 bekçi alımı bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir? İşte, bekçi alımı başvuru detayları ve şartları...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı. Ancak güncel bekçi maaş tablosu ortaya çıktı.

Bekçi maaş bilgileri ise şu şekilde;

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?

TEMMUZ AYI ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

  • Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
  • En yüksek maaş: 52.000 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
  • Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
  • Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
  • Yüzde 19.31zamlı: 39.849,54
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TEMMUZ-AĞUSTOS 2024 | Bekçi alımı başvurusu başladı m, ne zaman, başvuru şartları nedir?

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak
En az 167 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
Askerlik ödevini bitirmiş olmak

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