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Giriş Tarihi: 04.07.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 13:44

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024 TEMMMUZ || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Bekçi alımı başvurusu Temmuz 2024 tarihi itibarıyla gündemde. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşmesi beklenen alımlar için başvuru şartları yakından takip ediliyor. 2024 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav başvurusu PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024 TEMMMUZ || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan Bekçi alımı başvurusu yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 26 ilde alımlar gerçekleşmişti. Bu noktada ise gözler yeni dönem alımlarına çevrildi. 2024 Temmuz ayında yapılması beklenen bekçi alımı için boy, kilo gibi fiziki şartlar oldukça önemli. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartla neler belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024 TEMMMUZ || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı. Kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı.

Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024 TEMMMUZ || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024 TEMMMUZ || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2024 TEMMMUZ || Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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