Bekçi alımı 2022 güncel gelişmeler başvuruda bulunacak binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edecek olan çarşı ve mahalle bekçilik alımı ile ilgili Resmi Gazete kararı kapsamında duyuru gelmişti. 3 bin bekçilik alımı yapılacağı açıklanmış olup "Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?" sorularına yanıt aranıyor. İşte bekçilik başvurusu ve şartlarına yönelik son bilgiler.