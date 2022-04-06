Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete kararı ile gelen açıklama doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. En az 167 cm boyunda olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak gibi şartları bulunan bekçilik başvurularında son durum binlerce katılımcının gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte bekçilik başvurusu son gelişmeler.