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Haberler Yaşam Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:32

Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?

Bekçi alımı 2022 güncel gelişmeler başvuruda bulunacak binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edecek olan çarşı ve mahalle bekçilik alımı ile ilgili Resmi Gazete kararı kapsamında duyuru gelmişti. 3 bin bekçilik alımı yapılacağı açıklanmış olup "Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?" sorularına yanıt aranıyor. İşte bekçilik başvurusu ve şartlarına yönelik son bilgiler.

Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete kararı ile gelen açıklama doğrultusunda 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. En az 167 cm boyunda olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak gibi şartları bulunan bekçilik başvurularında son durum binlerce katılımcının gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte bekçilik başvurusu son gelişmeler.

Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler?

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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