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Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM ve PA ile Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.06.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 14:11

Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM ve PA ile Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. En son İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleştirilmiş gözler yeni alımlara çevrildi. Her türlü halkın güvenliğini sağlamak için görev almak isteyen vatandaşlar ise şartları ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM ve PA ile Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM ve PA ile Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'nca her yıl bekçi alımı gerçekleştiriliyor. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında görevlendirilen bekçiler son gelişmeleri yakından takip ediyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Gözler yeni alımlara çevrilirken vatandaşlar başvuru şartları ve tarihleri araştırması yapıyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM ve PA ile Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM ve PA ile Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımları açıklanan tarihlerde gerçekleşecek sınavlar sonrasında yapılıyor. Sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının ardından alımlar gerçekleştiriliyor. Henüz bu yıl yapılacak olan alımlara ilişkin resmi bir açıklama bulunmamakla beraber haberimizin devamından tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM ve PA ile Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.

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