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Haberler Yaşam Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: PA EGM ile 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 15.03.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 08:56

Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: PA EGM ile 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı başvuruları duyuruluyor. Çarşı ve mahallelerde bekçi olmak isteyen adaylar şartları, başvuru formu, ilanı ve son durumu merak ediyor. En son 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilan sonrası sorgulamalar arttı. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA 3 bin Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ilan yayınlandı mı? İşte bekçi alımı son durum

Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: PA EGM ile 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden yapılır?

Bekçi alımı ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişinin yakından ilgilendiği bekçi alımı 2022 başvuruları ve şartlarına yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2022 EGM PA 3 bin Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ilan yayınlandı mı?

Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: PA EGM ile 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden yapılır?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.

Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: PA EGM ile 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden yapılır?

BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Krarnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: PA EGM ile 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden yapılır?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri 2022: PA EGM ile 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, işlemler nasıl ve nereden yapılır?
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